سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

وقع شجار عنيف بين سكان منطقة راجاره بولاية ماديا براديش الهندية بسبب أصوات الدي جي في حفل زفاف، فقد تراشق السكان بالحجارة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، ولفت أنظار الحكومة إلى منازلهم المخالفة فقامت بهدمها.

وهدمت بلدية جيرابور الهندية 48 منزلا مخالفا في منطقة راجاره بولاية ماديا براديش بعد أن تبين أنها على أرض حكومية تم التعدي عليها، وذلك بعد نشوب شجار حاد بين السكان خلال حفل زفاف.

وقع الخلاف بسبب موسيقى دي جي خلال موكب زفاف، حيث كان الموكب يمر خارج مسجد في حوالي الساعة 11 مساءً عندما اعترض بعض السكان على عزف موسيقى الدي جي أثناء الاحتفال.

وأصيب المعازيم في موكب الزفاف أيضا بالحجارة التي رشقها السكان المحليون، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وقدم والد العروس شكوى في المعتدين، وألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص وسجلت قضية ضدهم وبعض الآخرين بموجب أقسام قانون العقوبات الهندي 294 (فعل فاحش) و 336 (تعريض حياة الإنسان للخطر) و 506 (ترهيب جنائي) (منع أعمال الشغب).

وعلى إثر الخلاف توجهت البلدية إلى المنطقة وشرعت في هدم منازل المعتدين التي تبين أنها مخالفة.

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