عماد الدين حسين يقترح عقد لقاءات مستمرة كل فترة لتجديد الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن السينما والمسرح والثقافة والسياسة والصحافة والمياه فيهم مشاكل وتحتاج إلى حوارات طويلة، مقترحا أن يكون هناك حوار مستمر كل فترة لتجديد الحوار الوطني.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أنا مش رايح الحوار السياسي أحل مشكلة ارتفاع الأسعار، موضحا أن الحوار الوطني ليس هدفه يحل مشكلة الطماطم أو ارتفاع سلعة معينة.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،: يهمنا الاتفاق على سياسة اقتصادية واحده أو آلية ما لحل المشكلات، متوقعا الإفراج عن عدد من المحبوسين وإعادة تحالف 30 يونيو في الحوار الوطني.

وعلق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على الحوار الوطني قائلا: المرة الأولى مش هنحصل على كل حاجة.