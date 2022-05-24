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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: انتقال صلاح لريال مدريد سيقربه من الكرة الذهبية

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن انتقال محمد صلاح لريال مدريد سيقربه من الكرة الذهبية، مشيرًا لتشجيعه ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.


وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، أتمنى أن يرحل محمد صلاح إلى ريال مدريد لأن ذلك الأمر سيقربه كثيرًا من التتويج بالكرة الذهبية، أتمنى له التوفيق في نهائي دوري الأبطال وتسجيله هدف ولكن في النهاية يفوز ريال مدريد باللقب.


وعن مصير بن شرقي مع الزمالك، أكد أحمد عيد عبد الملك، أن أشرف بن شرقي يرغب في العودة لمنتخب المغرب، لذلك أتوقع أن يحترف خارج مصر بدوري أفضل من الدوري المصري.


وعن موقف أحمد سيد زيزو، أكد عبد الملك أن زيزو توصل لاتفاق مع إدارة النادي، ولابد من بقائه في الفترة المقبلة، ويتبني عليه باقي عناصر الفريق الجديد، الزمالك يُعاني هجوميًا في غياب زيزو عن مستواه وهو ما حدث عن أسوان.


وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، أؤيد تغيير رئيس لجنة الحكام وكذلك لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أرغب في التعاقد مع خبراء أجانب، مع الاستعانة بمساعدين مصريين للاستفادة منهم، لأن ذلك سيصنع الفارق في شكل الدوري الممتاز.

الزمالك محمد صلاح ريال مدريد الكرة الذهبية دوري ابطال أوروبا

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