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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

انفجار
انفجار

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة فيكتوري الواقعة في مطار العاصمة العراقية بغداد الدولي لهجوم.

وتقع القاعدة في مجمع المطار، وتعرضت لعدة مرات لهجمات صاروخية، ويلقي المسؤولون الأمريكيون دائما باللائمة على فصائل شيعية عراقية موالية لإيران.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن محيط القاعدة تعرض لقصف بطائرة مسيرة، وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار.

فيما كشف مصدر أمني عراقي إلى فضائية "سومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين بهجوم بالقذائف في محافظة ديالى.

وقال المصدر إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح في ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل اثنين مدنيين واصابة اثنين من الجنود"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية وصلت الى قرية الاصلاح في ديالى بعد هجمات لداعش".

هجمات صاروخية العراق داعش الدفاع الجوي صافرات الإنذار

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انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

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