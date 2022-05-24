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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الطقس السيئ يوقف حركة الملاحة في مطار السليمانية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي بالعراق ، الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ذات السياق؛ تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى زوال الموجة الغبارية التي تضرب البلاد تدريجياً بعد ظهر اليوم. 
 
وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تصريحات صحفية له إن "موجة الغبار التي انطلقت من سوريا وغرب العراق، على مشارف الربع الخالي صباح الثلاثاء، مع استمرار موجات من الغبار بالتأثير في أجواء مدن العراق".
 
وأضاف، "وحسب التوقعات الجوية، سيبدأ الغبار في أجواء مدن العراق بالزوال التدريجي خلال الساعات المقبلة (قبل الظهر) مع بقاء بعض الغبار عالقاً لغاية الليل".

وأضاف، "أما الغبار الكثيف في مدن الجنوب ومنها البصرة، ستقل شدته ويبدأ بالزوال بعد الظهر، بعد استقرار الكتلة الهوائية المعتدلة".

طقس العراق.. عواصف ترابية في مختلف المناطق الأسبوع المقبل

عواصف رعدية وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب العراق طوال الأسبوع

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