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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب الحصار عليها.. هواوي تنهي الشراكة مع لايكا العالمية

هواوي تنهي الشراكة
هواوي تنهي الشراكة مع شركة لايكا العالمية

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية عن انتهاء الشراكة بينها وبين شركة تصنيع الكاميرات الرائدة لايكا Leica وتزامن ذلك مع إبرام صفقة شراكة بين لايكا والعملاق الصيني شاومي.

 

وكتبت شركة شاومي بعد اتصالها بـAndroid Authority "يمكننا أن نؤكد أن التعاون بين الشركتين قد انتهى في 31 مارس" وذلك وفقا لما نشره موقع Gsmarena التقني.

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ويعني ذلك  أن هاتفي P50 و P50 Pro هما آخر هواتف من العلامة التجارية هواوي مزودة بكاميرات لايكا الألمانية بينما لم يحصل هاتف P50 Pocket على كاميرات بأفضل جودة من لايكا وذلك على الرغم من إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي أي قبل أشهر من انتهاء الشراكة رسميًا  وبالتالي هاتف Huawei Mate 50 الجديد القادم لن يستخدم أيضًا كاميرا من أشهر العلامة التجارية للكاميرات لايكا.

 

ويرجع السبب في فض الشراكة بين الشركتين هو تراجع حصة هواوي في السوق بسبب العقوبات التجارية المتتالية والحصار الاقتصادي الأمريكي لها، مما دفع لايكا إلى التطلع إلى شريك آخر قوي يوافي طلباتها السوقية والربحية.

 

وقد ظهرت بعض التوقعات مبكرا ترجع إلى العام الماضي 2021 أن لايكا تجري تفاوضات بشأن الشراكة مع كل من شاومي وهونر بينما اتضح أنها شاومي في النهاية بعد إبرام عقد شراكة بين شاومي ولايكا منذ أيام قليلة ومن المتوقع أن يكون هاتف Xiaomi 12 Ultra هو أول هاتف سيبرز رؤية لايكا وشاومي معًا. تنهي الشراكة مع شركة لايكا العالمية..

 

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية عن انتهاء الشراكة بينها وبين شركة تصنيع الكاميرات الرائدة لايكا Leica وتزامن ذلك مع إبرام صفقة شراكة بين لايكا والعملاق الصيني شاومي.

 

وكتبت شركة شاومي بعد اتصالها بـAndroid Authority "يمكننا أن نؤكد أن التعاون بين الشركتين قد انتهى في 31 مارس" وذلك وفقا لما نشره موقع Gsmarena التقني.

 

ويعني ذلك  أن هاتفي P50 و P50 Pro هما آخر هواتف من العلامة التجارية هواوي مزودة بكاميرات لايكا الألمانية بينما لم يحصل هاتف P50 Pocket على كاميرات بأفضل جودة من لايكا وذلك على الرغم من إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي أي قبل أشهر من انتهاء الشراكة رسميًا  وبالتالي هاتف Huawei Mate 50 الجديد القادم لن يستخدم أيضًا كاميرا من أشهر العلامة التجارية للكاميرات لايكا.


ويرجع السبب في فض الشراكة بين الشركتين هو تراجع حصة هواوي في السوق بسبب العقوبات التجارية المتتالية والحصار الاقتصادي الأمريكي لها، مما دفع لايكا إلى التطلع إلى شريك آخر قوي يوافي طلباتها السوقية والربحية.

وقد ظهرت بعض التوقعات مبكرا ترجع إلى العام الماضي 2021 أن لايكا تجري تفاوضات بشأن الشراكة مع كل من شاومي وهونر بينما اتضح أنها شاومي في النهاية بعد إبرام عقد شراكة بين شاومي ولايكا منذ أيام قليلة ومن المتوقع أن يكون هاتفXiaomi 12 Ultra هو أول هاتف سيبرز رؤية لايكا وشاومي معًا.

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