عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تعلن عن مجموعة متطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022

هواوي تعلن عن مجموعة
هواوي تعلن عن مجموعة متطورة من أجهزتها القابلة للارتداء

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث منتجاتها الذكية المتطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022، تشمل 3 ساعات ذكية وسوارا ذكيا، إلى جانب الإطلاق العالمي الأول للهاتف القابل للطي Mate Xs 2.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي ساعة هواوي الذكية Watch GT 3 Pro، بتصميم مميز وتقدم عددا كبيرا من ميزات تتبع الصحة والنشاط، من بينها ميزة تتبع ضغط الدم وميزة تتبع النشاط الكهربائي للقلب.

 

بـ 38 ألف جنيه.. هواوي تطلق رسميا النسخة العالمية من هاتف Mate Xs 2

كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي HUAWEI P50 Pocket القابل للطي

 

سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch GT 3 Pro

تأتي ساعة هواوي الذكية Watch GT 3 Pro، بإصدار مصنوع من التيتانيوم، بقياس 1.43 بوصة، وإصدار من السيراميك؛ فهي أول ساعة ذكية من هواوي مصنوعة من السيراميك بحجم 1.32 بوصة، كلاهما مجهز بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، الإضافة إلى العديد من ميزات تتبع الصحة والنشاط.

وتوفر ساعة هواوي الذكية Watch GT 3 Pro، ميزات صحية شاملة من بينها مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى تتبع الإجهاد، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، التي تساعد على متابعة التغيرات في جسمك، كما أضافت الشركة الصينية، معدل تخطيط كهربية القلب ECG، لاكتشاف تصلب الشرايين.

وتحتوي ساعة هواوي Watch GT 3 Pro، على أكثر من 100 وضع للتمرين،  بما في ذلك السباحة بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع الجري والمشي، وتسلق الجبال، كما يمكن للعدائين والمتنزهين الاستفادة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق.

سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch GT 3 Pro

وتعمل الساعة بنظام التشغيل Harmony OS 2 من هواوي، كما يمكنك باستخدام الساعة الذكية الرد على المكالمات عبر خاصية البلوتوث، وتم تصنيف عمر البطارية على الطراز بقياس 46 مليمترا بأنها تدوم لمدة أسبوعين مع استخدام مختلط، بينما يمكن أن يستمر الطراز الأصغر بقياس 43 مليمترا لمدة أسبوع تقريبا.

وتتوفر ساعة هواوي الذكية Huawei Watch GT 3، للبيع مقابل سعر حوالي 500 يورو (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري)، لقياس 43 مليمترا للإصدار المصنوع من السيراميك، بينما يبلغ سعر الطراز المصنوع من التيتانيوم بقياس 46 مليمترا، حوالي 499 يورو (أي ما يزيد على 9000 جنيه مصري).


سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch Fit 2

تقدم ساعة هواوي الذكية Watch Fit 2، شاشة مستطيلة من نوع AMOLED، بقياس 1.74 بوصة، تدعم قياس معدل ضربات القلب طوال اليوم وميزة قياس نسبة الأكسجين بالدم SpO2 وتتبع الإجهاد، بالإضافة إلى تتبع النشاط لـ 96 وضعا رياضيًا.

وتتوفر الساعة الذكية Watch Fit 2، في ثلاثة أشكال للاختيار، من بينها تصميم نشط يأتي بحزام سيليكون، وتصميم كلاسيكي مع حزام معدني، وتصميم أنيق مع حزام جلدي، يمكنك تلقي المكالمات عبر تقنية Bluetooth على الساعة والحصول على رسوم متحركة لتمارين اللياقة البدنية مباشرة على الشاشة.

وتأتي ساعة هواوي الذكية Watch Fit 2 أيضا مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وعمر بطارية يصل إلى عشرة أيام من العمل، مقابل سعر يبدأ من 149 يورو (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري)، للإصدار النشط، بينما يصل إلى 249 يورو (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري) لطراز الإصدار الأنيق.

سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch Fit 2

سعر ومواصفات ساعة Watch D من هواوي

تأتي Watch D من هواوي، كساعة ذكية ذات توجه صحي مع وضع لقياس معدل تخطيط كهربية القلب ECG وضغط الدم، كما يمكنه أيضا تتبع أكثر من 70 وضعا للتمرين الرياضية، والقيام بقياسات معدل ضربات القلب المعتاد و نسبة الأكسجين بالدم SpO2 والنوم والتوتر أيضا، وتعمل الساعة لمدة تصل إلى سبعة أيام، وتأتي الساعة الذكية مزودة بتصنيف IP68، وتحتوي على شاشة ملونة من نوع AMOLED، بقياس 1.64 بوصة، وتتوفر مقابل سعر يبدأ من 449 يورو (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري).

سعر ومواصفات ساعة Watch D من هواوي

سعر ومواصفات سوار هواوي الذكي Band 7

يمتاز سوار هواوي الذكي Huawei Band 7، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.47 بوصة، يدعم قياس معدل ضربات القلب وتتبع الأكسجين في الدم ومقاومة الماء وفقا لمعيار 5ATM، ويأتي السوار الذكي بأربعة ألوان ويمكنه تتبع أكثر من 96 وضعا رياضيا، وتم تصنيف البطارية لمدة تصل إلى أسبوعين من العمل، ويتوفر بسعر يبدأ من 60 يورو (أي ما يعادل 1150 جنيها مصريا).

سعر ومواصفات سوار هواوي الذكي Band 7
هواوي ساعات ذكية ساعة هواوى الذكية Watch GT 3 Pro سوار هواوي الذكي Band 7 ساعة Watch Fit 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علقة بشومة بسبب خلافات زوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الشرابية

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

موضوعات متعلقة

لست مليارديرا ولا أملك طائرات أو منازل..من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟

واتساب يخلصك من الإحراج قريبا.. ميزة جديدة لمغادرة المجموعات بصمت

إيلون ماسك يثير الجدل على تويتر: الأمر أصبح شخصيا وقبيحا

احذفها فورا.. جوجل تحظر 3 تطبيقات أندرويد شهيرة

ترشيحاتنا

الإسلام يحرم ذلك.. نجم السنغال يدافع عن إدريسا جاي بعد رفضه دعم المثليين

شعراوي: يجب تقديم رؤية للمحليات الأفريقية عن المناخ ورفعها لقمة شرم الشيخ

فرج عامر يواصل مفاجآته: اتحاد الكرة السنغالي نَسق ورَتب لأحداث مباراة المنتخب

هواوي تعلن عن مجموعة متطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022

مازيراتي تستعد لإطلاق نسخة سبايدر مكشوفة السقف من MC20 Cielo

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ