هواوي تعلن عن مجموعة متطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث منتجاتها الذكية المتطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022، تشمل 3 ساعات ذكية وسوارا ذكيا، إلى جانب الإطلاق العالمي الأول للهاتف القابل للطي Mate Xs 2.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي ساعة هواوي الذكية Watch GT 3 Pro، بتصميم مميز وتقدم عددا كبيرا من ميزات تتبع الصحة والنشاط، من بينها ميزة تتبع ضغط الدم وميزة تتبع النشاط الكهربائي للقلب.

سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch GT 3 Pro

تأتي ساعة هواوي الذكية Watch GT 3 Pro، بإصدار مصنوع من التيتانيوم، بقياس 1.43 بوصة، وإصدار من السيراميك؛ فهي أول ساعة ذكية من هواوي مصنوعة من السيراميك بحجم 1.32 بوصة، كلاهما مجهز بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، الإضافة إلى العديد من ميزات تتبع الصحة والنشاط.

وتوفر ساعة هواوي الذكية Watch GT 3 Pro، ميزات صحية شاملة من بينها مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى تتبع الإجهاد، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، التي تساعد على متابعة التغيرات في جسمك، كما أضافت الشركة الصينية، معدل تخطيط كهربية القلب ECG، لاكتشاف تصلب الشرايين.

وتحتوي ساعة هواوي Watch GT 3 Pro، على أكثر من 100 وضع للتمرين، بما في ذلك السباحة بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع الجري والمشي، وتسلق الجبال، كما يمكن للعدائين والمتنزهين الاستفادة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق.

سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch GT 3 Pro

وتعمل الساعة بنظام التشغيل Harmony OS 2 من هواوي، كما يمكنك باستخدام الساعة الذكية الرد على المكالمات عبر خاصية البلوتوث، وتم تصنيف عمر البطارية على الطراز بقياس 46 مليمترا بأنها تدوم لمدة أسبوعين مع استخدام مختلط، بينما يمكن أن يستمر الطراز الأصغر بقياس 43 مليمترا لمدة أسبوع تقريبا.

وتتوفر ساعة هواوي الذكية Huawei Watch GT 3، للبيع مقابل سعر حوالي 500 يورو (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري)، لقياس 43 مليمترا للإصدار المصنوع من السيراميك، بينما يبلغ سعر الطراز المصنوع من التيتانيوم بقياس 46 مليمترا، حوالي 499 يورو (أي ما يزيد على 9000 جنيه مصري).



سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch Fit 2

تقدم ساعة هواوي الذكية Watch Fit 2، شاشة مستطيلة من نوع AMOLED، بقياس 1.74 بوصة، تدعم قياس معدل ضربات القلب طوال اليوم وميزة قياس نسبة الأكسجين بالدم SpO2 وتتبع الإجهاد، بالإضافة إلى تتبع النشاط لـ 96 وضعا رياضيًا.

وتتوفر الساعة الذكية Watch Fit 2، في ثلاثة أشكال للاختيار، من بينها تصميم نشط يأتي بحزام سيليكون، وتصميم كلاسيكي مع حزام معدني، وتصميم أنيق مع حزام جلدي، يمكنك تلقي المكالمات عبر تقنية Bluetooth على الساعة والحصول على رسوم متحركة لتمارين اللياقة البدنية مباشرة على الشاشة.

وتأتي ساعة هواوي الذكية Watch Fit 2 أيضا مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وعمر بطارية يصل إلى عشرة أيام من العمل، مقابل سعر يبدأ من 149 يورو (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري)، للإصدار النشط، بينما يصل إلى 249 يورو (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري) لطراز الإصدار الأنيق.

سعر ومواصفات ساعة هواوي Watch Fit 2

سعر ومواصفات ساعة Watch D من هواوي

تأتي Watch D من هواوي، كساعة ذكية ذات توجه صحي مع وضع لقياس معدل تخطيط كهربية القلب ECG وضغط الدم، كما يمكنه أيضا تتبع أكثر من 70 وضعا للتمرين الرياضية، والقيام بقياسات معدل ضربات القلب المعتاد و نسبة الأكسجين بالدم SpO2 والنوم والتوتر أيضا، وتعمل الساعة لمدة تصل إلى سبعة أيام، وتأتي الساعة الذكية مزودة بتصنيف IP68، وتحتوي على شاشة ملونة من نوع AMOLED، بقياس 1.64 بوصة، وتتوفر مقابل سعر يبدأ من 449 يورو (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري).

سعر ومواصفات ساعة Watch D من هواوي

سعر ومواصفات سوار هواوي الذكي Band 7

يمتاز سوار هواوي الذكي Huawei Band 7، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.47 بوصة، يدعم قياس معدل ضربات القلب وتتبع الأكسجين في الدم ومقاومة الماء وفقا لمعيار 5ATM، ويأتي السوار الذكي بأربعة ألوان ويمكنه تتبع أكثر من 96 وضعا رياضيا، وتم تصنيف البطارية لمدة تصل إلى أسبوعين من العمل، ويتوفر بسعر يبدأ من 60 يورو (أي ما يعادل 1150 جنيها مصريا).