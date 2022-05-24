ضبط حشيش مع طالب خلال الامتحان بجامعة المنصورة

تمكن أفراد الأمن الإداري بجامعة المنصورة من ضبط طالب بحوزته قطعة حشيش أثناء تأديته امتحان الفصل الدراسي الثاني

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم أول المنصورة يفيد بضبط الطالب «م ا ع. ع»، 20 عاما طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، متلبسا بحوزته حشيش فى امتحان في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.



تم ضبط الطالب و بمواجهته اعترف أن الحشيش خاصته كما عثر معه على مبلغ مالى وحرر محضر بالواقعة.



