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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: التوزيع الجغرافي لاستصلاح الأراضي يراعى العوامل الاقتصادية والاجتماعية

الدكتور منجي بدر،
الدكتور منجي بدر، وزير مفوض وخبير في التنمية

قال الدكتور منجي بدر، وزير مفوض وخبير في التنمية، إن افتتاح الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر يوم السبت الماضي، ولكن المشروع بدأ منذ عام 2017، منوهاً أنه على الرغم من أن لم توجد جائحة كورونا في عام 2017، أو الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية كان لها رؤى مستقبلية بالبدء في عمل مشروعات القومية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وأضاف منجي بدر خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما بدأته الدولة المصرية هو تخطيط علمي للمستقبل يرتكز على ما نملك وما نستهلك، مضيفاً أن مصر بدأت هذا المشروع في إطار مشروع عام، معقباً: "أنا بستصلح في الظهير الصحراوي للمحافظات، وبالتالي مشروع مستقبل مصر هو ظهير صحراوي لـ الدلتا الجديدة".

وتابع وزير مفوض وخبير في التنمية، أن هناك ظهير صحراوي أيضاً لـ جنوب مصر، ألا وهو مشروع توشكى، وظهير صحراوي ثالث لـ الريف المصري، وبالتالي فإن التوزيع الجغرافي لإستصلاح الأراضي يرعى العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، وارتكز على علم الاقتصاد ألا وهو اقتصاديات الصناعة والنقل.

ونوه منجي بدر أن مشروع مستقبل مصر مزج بين الدراسة المالية، والدراسة الفنية، والدراسة التسويقية.

خبير الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر جائحة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية برنامج صباح البلد صدى البلد مشروع توشكى

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