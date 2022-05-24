شكري: الاتفاق القانوني حول سد النهضة يتيح الأمن المائي لمصر وتنمية إثيوبيا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الاتفاق القانوني حول سد النهضة الإثيوبي ملزم، ويتيح الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لـ سكاي نيوز عربية على هامش اجتماعات الاجتماع السنوي لـ “منتدى دافوس” الاقتصادي العالمي إن “قضية سد النهضة وجودية مرتبطة بأمن مصر والمواطن المصري”

وأضاف أن “مصر توليها الأهمية والتركيز اللازم، وتعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام”.

وتابع وزير الخارجية: “المبدأ راسخ في السياسة الخارجية المصرية، وحتى الآن؛ لم تسفر الجهود عن اتفاق حول السد” مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق، بعيدًا عن الصراع واللجوء إلى وسائل أخرى.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، اليوم الاثنين، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس بسويسرا.

وتوجه شكري مساء الأحد الماضي، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠٢٢.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية شارك في الحدث الذي يُعقد في إطار المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية التقي عددا من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على هامش فعالياته، وذلك للتشاور حول العمل الجاري للتحضير للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر القادم، فضلاً عن بحث سُبُل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولي على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية، بجانب توفير تمويل المناخ وتنفيذ تعهدات المناخ