عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف العربي: مشاكل التمويل ستقلل من حيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

أكد أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي  ووزير التخطيط السابق، على ضرورة أن تتخذ الدول النامية العديد من الخطوات لعبور الازمات العالميةالخالية على رأسها الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أشرف العربي خلال "مؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر ": من الضروري التركيز على القطاعات الإنتاجية  بجانب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية افساح الطريق  للقطاع الخاص ودعم دوره في النمو والتنمية.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة استغلال الفرص المتاحة للتمويل، لأن مشاكل التمويل ستؤدي إلى زيادة المديونية، وبالتالي سيتم التقليل من حيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مما سينجم عنه مشاكل في الصحة والتمويل والعجز أمام التصدي للتغيرات المناخية. 

وعقد الموتمر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.

وزير المالية صندوق النقد الدولى قطاع الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

كشف المستور.. سيناريو لإنهاء الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وديا

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ترشيحاتنا

أوكرانيا: العثور على 200 جثة تحت أنقاض مبنى في ماريوبول

هل يجوز لشخص تكفير غيره من المسلمين ؟ مجدي عاشور يجيب

الأهلي ضد الوداد.. كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أفريقيا..شاهد

مصممة لرجال الأعمال.. بومباردييه تعلن عن إطلاق أسرع طائرة تجارية في العالم

قبل فوات الأوان.. كيسنجر يحذر: فرصة صغيرة للتسوية السلمية في أوكرانيا

القضاء على الفقر ونشر السلام.. التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

فيديو

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

صفقة الموسم.. مخطط الزمالك لضم إيبوكا .. فيديو جراف

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ