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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم يفتتحان مكتب بريد الجون المطور.. شاهد

وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بافتتاح مكتب بريد الجون المطور، بعد تجهيزه بالأنظمة التكنولوجية الحديثة وتحويله إلى مكتب بريد متكامل، لخدمة أهالى المحافظة.

جاء ذلك بحضور، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات، والمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم، مكتب بريد الجون المطور، المقام على مساحة 150 متر مربع، ويخدم نحو 65 ألف نسمة، حيث تابعا سير العمل بالمكتب، الذي يقدم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة، واستمعا إلى آراء المواطنين المتواجدين بشأن الخدمات التي يقدمها مكتب البريد، والتي تشمل خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، والخدمات المالية والبريدية، كدفتر توفير البريد والحسابات الجارية الذهبية والفضية، وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة، واستخراج براءات الذمة لنيابات المرور، وخدمات الشهر العقاري.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن التجهيزات التى تمت بمكتب بريد الجون تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية للبريد، لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن مراكز الخدمات البريدية المتكاملة هي واجهة المواطن، للحصول على كافة الخدمات الحكومية في سهولة ويسر، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

ومن جانبه ثمن محافظ الفيوم، جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى  الارتقاء بالمكاتب البريدية وتطويرها، ودعمها بالتجهيزات والأدوات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب، مما يسهم فى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن خدمة البريد من الخدمات الجماهيرية الحيوية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت في تقديم خدمات متنوعة، فضلاً عن تحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإدارى والمالى.

وعقب ذلك تفقد وزير الاتصالات، ومحافظ الفيوم، مركز تدريب "ساوند للغات والكمبيوتر" بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، والذي يضم قاعتين لتدريب اللغات "الإنجليزية والفرنسية" وعدد 3 قاعات لتدريب برامج الكمبيوتر والتي تشمل "البرمجة، والجرافيك، وأنظمة التشغيل، والسوفت وير"، ويقوم على العمل بالمركز 12 مدرباً، بخلاف السكرتارية والإداريين والخدمات المعاونة، ويستهدف المركز سنوياً أكثر من 500 متدرب ومتدربة، يمثلون أبناء الفيوم بمختلف فئاتهم العمرية، خاصة طلاب المرحلة الإعدادية، ووجه الوزير، القائمين على العمل بالمركز، بضرورة تكثيف التدريبات على عمليات التحول الرقمي.

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