جامعة الفيوم تشارك في قافلة طبية موسعة بقرية "سرسنا" بمركز طامية

انطلقت اليوم القافلة الطبية الموسعة بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، ضمن المشاركة في مبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، والتي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع محافظة الفيوم، وجامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة.

حيث انطلقت القافلة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وبمرافقة الدكتور عاصم العيسوي، عميد كلية الطب البشري بجامعة الفيوم، وبحضور الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، والدكتور عماد عبدالسلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، وسوزان عبدالقادر، مدير عام شؤون خدمة المجتمع والمشروعات البيئية.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن الجامعة لها دور حيوي وفعال في خدمة المجتمع، ولا يقتصر دورها على الخدمات التعليمية والبحثية فقط، بل يتخطاها إلى نطاق أوسع، والاستفاده من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات، بما يسهم في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن القافلة الطبية تضم نخبة من أعضاء هيئه التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة؛ من كليات الطب البشري والأسنان والتمريض والمستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالفيوم وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.

ومن جانبه أوضح الدكتور عاصم العيسوي، أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ (١٨٨٦) حالة، حيث استقبلت عيادة جراحة العظام (٢٠٦) حالة، والأسنان (١٥٠) حالة، والأطفال (٢٧٥) حالة، والسكر والغدد الصماء (١٠٠) حالة، والباطنة (١٨٥) حالة، والمخ والأعصاب (٧٣) حالة، والأمراض الجلدية (٩٥) حالة، وجراحة المسالك البولية (٤٥) حاله، والنساء والتوليد (٨٠) حاله، والقلب والأوعية الدموية (٢٧) حالة، والصدرية (٥٩) حالة، والجراحة العامة (٣٠) حالة، والأنف والأذن والحنجرة (١٤٥) حالة، والتأمين الصحي (٢٥) حالة، والعيون (٣٠٦) حالة، والنظارات (٨٥) حالة.

ومن جانبها أشارت الدكتور نجلاء الشربيني، إلى أن القافلة توفر منظومة طبية مجانية متكاملة لعلاج المرضى، تشمل الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات، وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد شعبان، بجهود جامعة الفيوم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر احتياجًا.

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