نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية سرسنا في طامية

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة، التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وجامعة الفيوم، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، بقرية سرسنا التابعة لمركز طامية، للكشف على المرضي من أبناء القرية والقري والعزب والنجوع المجاورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم العيسوي عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، و محمود الحجر مدير مكتب مؤسسة صناع الخير بالفيوم.

وتفقد نائب المحافظ، أقسام القافلة الطبية المختلفة، وناقش المواطنين حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، ووجه المسئولين عن القافلة بصرف العلاج والأدوية اللازمة بالمجان للحالات المستهدفة.

ونجحت القافلة فى توقيع الكشف الطبي على عدد 1886 حالة بمختلف التخصصات، بواقع 206 حالة في جراحة العظام، و150 حالة للأسنان، و275 حالة أطفال، و100 حالة للسكر والغدد الصماء، بالإضافة إلى 185 حالة باطنة، و73 حالة للمخ والأعصاب، و95 حالة للأمراض الجلدية، و45 حالة لجراحة المسالك البولية، بجانب 80 حالة للنساء والتوليد، و27 حالة للقلب والأوعية الدموية، و59 حالة للصدرية، و30 حالة للجراحة العامة، و145 حالة للأنف والأذن والحنجرة، و25 حالة للتأمين الصحي، فضلاً عن إجراء الكشف على 306 حالة لأمراض العيون ومسببات العمي وقياس النظر لها، وعدد 85 حالة نظارات سيتم تسليمها خلال أسبوع.

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