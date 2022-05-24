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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد فيريرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة

صدى البلد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.


وقام لاعبو الفريق بنتظيم  ممر شرفي للمدير الفني قبل انطلاق المران، لتحيته  والاحتفال بعيد ميلاده في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.


وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس.


ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الجدول برصيد ٤١ نقطة.

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