إصابة طفل في حادث سقوط شجرة ضخمة بطنطا وتعطل الحركة المرورية.. صور

شهدت منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم سقوط شجرة ضخمة على طفل وكسر حنفية إطفاء وجرى نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا بوقوع شجرة ضخمة على طفل وكسر حنفية إطفاء بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام مواطن بقطع شجرة ضخمة أمام منزله سقطت على الطفل وتسببت في كسر حنفية الحريق وغرق الشارع بالمياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

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