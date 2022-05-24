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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

صدى البلد

تصدرت أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن هدأت الأوضاع منذ انفصالهما في نهاية العام الماضي.

ازمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة حيث أشارت تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن شرطة النجدة تلقت اتصالا هاتفيا من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بسبب وجود حسام حبيب بفيلتها وانتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة لفحص البلاغ وطلبت المطربة أخذ تعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها.

وأضافت التحريات أنه بسؤال الفنان حسام حبيب عن أقوال طليقته برر تواجده بالفيلا بوجود اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني ولم ينو إيذائهن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أزمات شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

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