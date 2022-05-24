خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية .. فيديو

قال احمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر ، إن الدولة تواجه الكثير من التحديات العالمية ومنها أزمه كورونا وجموح أسعار الطاقة والأزمة الأوكرانية الروسية ، مؤكدا أن ما ساعد الدولة في الصمود أمام هذه الأزمات كان الخطوات الاستباقية في خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أبو اليزيد خلال لقائه في برنامج " مال وأعمال " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن مصر بدأت في خطة التنمية المستدامة لتأمين احتياطات مصر للمستقبل وللأجيال القادمة علي مر السنوات .

واوضح أبو اليزيد ، إن ما حدث خلال الـ 6 سنوات الأخيرة في مصر في استصلاح الأراضي كان طفرة ، موضحا أن مصر تحتوي علي 9.4 مليون فدان للزراعة .

وتابع : هناك مشروعات تم أنشاؤها وإعادة تشغيلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مثل مشروع توشكى الذى تم تشغيله لاستصلاح ما يقرب من 560 ألف فدان ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الثلاثية في بحر البقر من أجل استصلاح 465 فدان في سيناء ومشروع الضبعة الذى وضع فيه بنية تحتية للطرق تقترب من 500 كيلو متر .