تنمية الريف المصري: نحقق أهدافا تقوم على الاستزراع واستصلاح الأرضي| فيديو

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن الشركة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تقوم على الاستزراع ، واستصلاح الأراضي ، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يحقق نفس فكر تنمية الثروة الحيوانية ، والنشاط الداجني ، وإتاحة فرص عمل .



وأضاف عمرو عبد الوهاب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن شركة الريف المصري أعمالها جميعها تعتمد على الاستصلاح ، واعتمادها على مياه الآبار والخزانات الجوفية ، متابعا : " بنجري على تنمية كاملة " .

وتابع رئيس شركة تنمية الريف المصري ، أن تكاليف تجهيز أراضي زراعية جديدة مرتفعة جدا ، الإرادة التي يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع الجميع على تنفيذ كافة المشروعات .

وأردف رئيس شركة تنمية الريف المصري ، أنه لابد من التوجه نحو فكر التنمية ، والحفاظ على عدم التعدي على الأرض الزراعية .