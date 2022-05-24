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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تنمية الريف المصري: نحقق أهدافا تقوم على الاستزراع واستصلاح الأرضي| فيديو

الريف المصري
الريف المصري

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن الشركة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تقوم على الاستزراع ، واستصلاح الأراضي ، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يحقق نفس فكر تنمية الثروة الحيوانية ، والنشاط الداجني ، وإتاحة فرص عمل .


وأضاف عمرو عبد الوهاب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن شركة الريف المصري أعمالها جميعها تعتمد على الاستصلاح ، واعتمادها على مياه الآبار والخزانات الجوفية ، متابعا : " بنجري على تنمية كاملة " .

وتابع رئيس شركة تنمية الريف المصري ، أن تكاليف تجهيز أراضي زراعية جديدة مرتفعة جدا ، الإرادة التي يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع الجميع على تنفيذ كافة المشروعات .

وأردف رئيس شركة تنمية الريف المصري ، أنه لابد من التوجه نحو فكر التنمية ، والحفاظ على عدم التعدي على الأرض الزراعية . 

ة تنمية الريف المصري اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري التنمية المستدامة توك شو برنامج آخر النهار

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