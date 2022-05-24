رد عسكري من الحلف بأكمله.. الناتو يهدد روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إنه بينما لم يرسل الحلف العسكري المكون من 30 عضوًا قوات إلى أوكرانيا، فإن هجومًا روسيًا “على أحد حلفاء الناتو سيؤدي إلى رد كامل من الحلف بأكمله”.

وقال ستولتنبرج في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن “الهدف ليس إثارة الصراع ولكن منع الصراع والحفاظ على السلام”.

وأضاف أنه منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أواخر فبراير، زاد الناتو من وجوده العسكري في الجناح الشرقي من الحلف.

وقال ستولتنبرج: “الآن لدينا 40 ألف جندي. ولدينا المزيد من القدرات البحرية والجوية خاصة في الجناح الشرقي من الحلف ولدينا 100 ألف جندي في حالة تأهب قصوى”.

وأضاف: “هذا لإرسال رسالة واضحة جدًا إلى موسكو وعدم ترك مجال لسوء التقدير أو سوء الفهم”.