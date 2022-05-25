الثالث خلال ساعات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية، أطلقت مقذوفاً ثالثاً يشتبه في أنه صاروخ باليستي، صادر من منطقة سونان قرب العاصمة بيونج يانج.

وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أن المقذوف الثاني الذي أطلقته كوريا الشمالية، سقط قرب المنطقة الاقتصادية اليابانية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أفادت، الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا يشتبه بأنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.

كما أكدت قوات حرس الحدود اليابانية أيضاً، أن المقذوف الذي أطلقته بيونج يانج اتجاه البحر، قد سقط.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

وقال بيان نقلته وكالة "يونهاب" إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير معروف باتجاه بحر اليابان".

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، فإن هذا هو الإطلاق السابع عشر لصاروخ الذي تنفذه كوريا الشمالية هذا العام.

وجاء الإطلاق الأخير بعد يوم واحد فقط من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية، والتي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سيؤول وطوكيو.

وفي وقت سابق، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن كوريا الديمقراطية ستواصل تعزيز قواتها النووية بأقصى سرعة.