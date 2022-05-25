الهند تسجل 2124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء 2124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و142 ألفا و192 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية يوم الأحد- بأنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و507 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 14 ألفا و971 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و602 ألفا و714 شخصا، وذلك بعدما تعافى 1977 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.