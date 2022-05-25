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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يرفع الطوارئ ويعسكر مبكرا لمواجهة الزمالك

صدى البلد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل ، على الدخول في معسكر مغلق مبكر استعدادا لمواجهة الزمالك 28 مايو الجاري في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة .

وتعادل الإسماعيلي مع منافسه البنك الأهلي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصل رصيد الإسماعيلي بعد التعادل مع البنك د للنقطة 18 ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المرتبة الثامنة بـ26 نقطة.

وبدأ الإسماعيلي، تدريباته مساء أمس الثلاثاء استعدادًا لمباراة الزمالك، في قمة الجولة الـ 21 من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم بالقاهرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، على عقد اجتماعًا مع لاعبيه لتحفيزهم من أجل إستمرار العروض الإيجابية والقتال في الملعب وتقديم مواجهة تليق بقيمة الفريقين بإعتبارهما أحد أكبر الأندية في الوطن العربي.

وشهد المران تنظيم مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي فضلاً عن سبل الإستحواذ عن الكرة بأقل عدد من اللمسات.

وخصص الجهاز الفني تدريبات على التسديدات بعيدة المدى والركلات الثابتة لأنهما أحد أهم الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية حول آليات التعامل مع الكرات العرضية إضافة لتدريبات آخرى من شأنها قياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس مرمي.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المواجهات الماضية بجانب منحهم التعليمات الفنية المطلوبة.

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