مستثمرو القطامية يشيدون بقرارات محافظ القاهرة عقب زيارته للمنطقة الصناعية

أشاد مستثمرو المنطقة الصناعية بالقطامية بما قام به اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من توجيهات وقرارات خلال زيارته للمنطقة الصناعية بالقطامية وباجتماعه بديوان عام المحافظة لبحث مشاكل المنطقة والتحديات التي تواجه المستثمرين هناك وإصدار قرارات عاجلة لحلها .

وطالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من ممثلي جمعية المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية بتقديم حصر بكافة المشكلات التي يعاني منها كل مصنع بالمنطقة على حدة لسرعة إيجاد الحل الملائم لها .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من رفع جميع المناطق الاستثمارية على إحداثيات بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة، وعمل قاعدة بيانات لكل قطع أراضي الاستثمار بالمحافظة بها المعلومات الكاملة عن كل قطعة وتفعيل دور مكتب المستثمرين بالمناطق الصناعية باعتباره حلقة الوصل بين المحافظة والمستثمرين.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة وإقامة منطقة خدمية بها تضم نقطة إسعاف ونقطة شرطة ومركز طبي، وعمل سور حول المنطقة لتأمينها، ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

وقال محمد عويضة رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي القاهرة الجديدة ان هذا اللقاء يأتي في ضوء عملية التواصل والمساندة والدعم الذي تقوم به الجمعية من منطلق دورها كمنظمة مجتمع صناعي مع كافة الجهات المعنية بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة والقطامية.

وكان قد اشار المهندس محمد نائب رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة والقطامية خلال اللقاء الى ان مشكلات الكهرباء تمثل عائقا امام النهوض بالمنطقة، لضعف الكابلات ونقص المحولات وغرف الكهرباء وعدم تسليمها منذ تاريخ تخطيطها حتى الان وان المستثمرين يتكبدوا اموالا ضخمة بسبب انتشار نظام المقايسات.

وأشار محمد أمين نائب رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة والقطامية الى اختناق وضيق مدخل المنطقة الصناعية ويجب عمل بدائل له اخري .

وعلي جانب آخر أشار حسام مكاوي مستشار جمعية القاهرة الجديدة والقطامية الى ان الجمعية تقوم بدورها كمنظمة مجتمع صناعي في الرقابة والدعم والمساندة وان منطقة القطامية الصناعية لا يصح ان تكون بمثل ذلك الضعف وانه لا يليق بمكتب المستثمرين ان يترك المنطقة بهذه الحالة المتردية، وطالب بتفعيل مكتب المستثمرين وعقد بروتوكول تعاون مع الجمعية.

وأشاد مكاوي بالمهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبري لكونها الجهة الحكومية الوحيدة التى لا توجد لها مشكلات بالمنطقة الصناعية بالقطامية فيما يتعلق بالبنية التحتية للمياه وتشغيلها.

الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية تقع على مساحة ١٢٧ فدان مقسمة على ٢٢٢ قطعة تبلغ مساحة القطعة الواحدة ما يقارب ٢٠٠٠ م٢ منها ٤٤ فدان مخصصة كمنطقة خدمات ، و٨٣ فدانا مخصصة كمنطقة تجارية صناعية تضم معارض تجارية ومخازن ومعارض سيارات ومصانع للأثاث والعصائر وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.