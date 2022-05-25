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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة.. أحمد حسام ميدو بصحبة عمرو دياب في أحدث ظهور له

ميدو بصحبه عمرو دياب
ميدو بصحبه عمرو دياب

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد حسام ميدو بصحبه الفنان عمرو دياب، وعلق ميدو علي الصورة كاتبًا: “أسطورة”.

عمرو دياب يتألق في حفل بالتجمع.. صور

عمرو دياب يشارك متابعيه صورا من حفله الأخير..شاهد

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا مساء السبت لصالح إحدى الشركات العقارية في التجمع.

وغنى عمرو دياب، أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" والتي طرحها منذ أيام قليلة، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.

وحرص عمرو دياب، على تقديم فاصل من أجمل وأشهر أغنياته.

يذكر أن عمرو دياب كان أحيا يوم الجمعة حفلا في مدينة الشيخ زايد بأكتوبر وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

من ناحية أخرى تصدرت أغنية "اللي يمشي يمشي" قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي منذ طرحها.

والأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع توما ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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