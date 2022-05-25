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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب تجديد تعاقده مع أرسنال.. أبرز أرقام النني مع فريقه الإنجليزي منذ 2016

محمد النني
محمد النني

أعلن نادي آرسنال، رسميا، صباح اليوم الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني مع ارسنال، بنهاية الموسم الجاري، لكنه توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التجديد.

ولم يوضح آرسنال في بيانه، مدة العقد الجديد.

وقال النني، في تصريحات للموقع الرسمي للأرسنال، بعد تجديد عقده: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة".

وتابع: "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع ومع هذه العائلة الرائعة.. أنا سعيد ومتحمس جدا للمستقبل".

ويقدم موقع صدى البلد أبرز إحصائيات النني منذ انضمامه لأرسنال 

 

انضم محمد النني البالغ من العمر 29 عامًا لفريق أرسنال فى شتاء عام 2016 قادما من بازل السويسرى مقابل 12.5 مليون يورو، وقضى موسم (2019-2020) معارًا إلى بشكتاش.

وشارك الننى فى 147 مباراة مع أرسنال  في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 10 أهداف، وحقق 3 ألقاب.

وخاض مع أرسنال الموسم المنقضي في 17 مباراة مع أرسنال 

كما خاض 93 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة.

وظهر النني لأول مرة في فوز أرسنال 2 /1 أمام بيرنلي في يناير 2016.

وحصد 3 ألقاب حيث فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع الفريق 2016 /2017، وتوّج بكأس الدرع الخيرية في 2017 و2020.

واعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال  على النجم المصرى محمد الننى بشكل أساسى فى آخر 7 مباريات ببطولة الدورى الإنجليزى لموسم 2021-2022 المنقضى.

من جانبه، علّق ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز قائلا: "النني جزء من آرسنال، إنه يجلب طاقة وحماسا والتزاما لا نهاية له للفريق، ويحبه الجميع

وأضاف: "النني لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لاستمراره مع الجانرز".

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