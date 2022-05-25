محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق في أشمون

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل لتذليل كافة العقبات و تحسين مستويات الإنجاز بتلك المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

رافقه نائبه محمد موسى والمهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى فرع الدلتا ، والمهندس محمد شاهين مدير عام هيئة الطرق والكبارى بالمنوفية ، والمهندس حمدى شوقي وكيل وزارة الري بالمنوفية ، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون .

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق 21 " شما / رملة الانجب / كفر الغريب / سمادون/ أشمون " بداية من نزلة الإقليمي حتى ميدان الخالدين بطول 9 كيلو متر ، وجاري فرد طبقة الربط تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية ، وذلك استجابة لأهالي المركز ومن أجل تسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالمنوفية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لإنشاء حائط ساند " نيو جيرسي " بالمناطق المعرضة للانهيار نتيجة الحمولات الثقيلة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا الى أن المنوفية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى البدء فى اعمال الرصف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأشار محافظ المنوفية الى أنه سيتم بدء العمل فى طريق " سنتريس – أشمون " وذلك بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق تمهيدا للرصف ورفع مستوى كفاءته .

كما تفقد المحافظ أعمال بربخة وتغطية ترعة جانبية مجيريا بطول 2.600 كم حيث يتم وضع الطبقة الخرسانية بها وتركيب المواسير وأعمال التغليف ، وذلك ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق 23 ليتم استكمال اعمال الرصف بالطريق عقب الانتهاء من أعمال بربخة وتغطية الترعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه ، وذلك استجابة لمطالب الأهالى وحفاظا على أرواحهم مما يساهم في توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية .

ووجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بالتواجد غدا فى موقع الأعمال لدراسة نقل أعمدة الكهرباء المتواجدة فى منتصف الطريق مما يساعد فى توسعة الطريق وتسهيل حركة المركبات ، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية للانتهاء من كافة أعمال الرصف بطريقي 21 و23 قبل عيد الأضحى المبارك كونهم طرق حيوية تخدم الأهالى وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

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