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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نشر تقرير سو جراي.. جونسون يعتذر: متفاجئ وأشعر بخيبة أمل

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

جدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، اعتذاره عن التجمعات التي تمت في مقر الحكومة خلال فترة الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، قال جونسون إنه متفاجئ ويشعر بخيبة أمل بشأن ما تم الكشف عنه.

وأضاف: "أتحمل المسئولية الكاملة عن حفلات دوانينج ستريت خلال فترة الحجر الصحي".

ويأتي اعتذار جونسون بعد أن واجه مطالبات جديدة بالاستقالة في أعقاب نشر تقرير المحققة سو جراي، الذي طال انتظاره، بشأن انتهاكات "داونينج ستريت" لقيوود كورونا في 2020.

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وحمَل التقرير المسئولية عن المخالفات إلى القيادة العليا في بريطانيا، مؤكدا أن فشل القيادة في مكتب جونسون في داونينج ستريت كان السبب في ذلك.

كما يقول التقرير: "كان ينبغي عدم السماح بحدوث العديد من هذه الاحتفالات"، مضيفا: "يجب أن تتحمل القيادة العليا في داونينج ستريت، السياسية منها والرسمية، مسئولية هذه الثقافة".

وأشار تقرير سو جراي، الذي يتراوح من 38-40 صفحة، إلى أن الكثيرين سيشعرون بالفزع حيال الممارسات في رئاسة الحكومة البريطانية.

وجاءت نتائج التحقيق بعد نشر صور مسربة، هذا الأسبوع، لحفلات خالفت قواعد الإغلاق في مكتب ومقر جونسون "داونينج ستريت".

والتقطت الصور، التي نشرتها قناة «ITV News» الاثنين، خلال حفل وداع المسئول الإعلامي لي كاين في 13 نوفمبر 2020، بعد أيام من فرض تدابير عزل جديدة في إنجلترا.

ويظهر جونسون في الصور يرفع كأسه، ويتحدث مع أشخاص حول طاولة وضعت عليها زجاجات من النبيذ وطعام.

ويقدم التقرير مزيدًا من التفاصيل حول الحفلات والتجمعات الاجتماعية العديدة التي أقيمت في قلب الحكومة، في وقت كانت تفرض قواعد إغلاق صارمة على بقية السكان في محاولة للحد من انتشار كوفيد - 19.

وعند سؤاله في البرلمان عن حفل نوفمبر، أكد جونسون أنه لم تكن هناك حفلة في ذلك التاريخ، وأنه متأكد من عدم انتهاك القواعد.

وتم تغريمه من الشرطة لحضوره حفلة بمناسبة عيد ميلاده الـ 56 في يونيو 2020 في داونينج ستريت، لكنه لم ينل عقاباً لحفلة الوداع، ما أعاد الانتقادات مجددا.
 

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