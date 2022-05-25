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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. خبيرة أبراج: شيرين عبد الوهاب بترجع للإكس بسهولة وبتفكر بقلبها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشر البحث جوجل، عقب أزمتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب، وتداول أنباء عن عودتها له، بعد الانفصال الأخير.

وبالبحث عن برج شيرين عبد الوهاب، وجدنا أنها برج الميزان، وعيد ميلادها 8 أكتوبر، ومن صفات برج الميزان للسيدات أنه يمكن أنه يعود للإكس بسهولة.

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وعلقت ندى عادل خبيرة الأبراج في حديثها لـ صدى البلد، أن سيدات برج الميزان تهتم بذاتها بشكل كبير، من ناحية المظهر والمكياج والملابس، وتريد أن تظهر دائما بشكل الوردة، وتتميز بالرقة والاحساس العالي.

وتابعت، أن من صفات برج الميزان أنها تحب أن تعيش في سلام، وبعيدة عن جميع المشدات والمشكلات ايا كان نوعها، وان وصل الأمر للعصبية فتبقى شخصية الميزان بصوت هادئ.

وأوضحت أنها سيدات برج الميزان غير محظوظات من الناحية العاطفية أو الزوجية، ويمكن أن تستمر في العلاقة لأمرين، اما بسبب الأطفال، أو بسبب المظهر العام وعدم تلقيبها بالمطلقة، لهذا السبب يمكن أن تعود للإكس بسهولة.

وتبحث دايما سيدات برج الميزان، على الترابط الأسري حتى وإن كان كاذباً وذلك للحفاظ على المستوى الاجتماعي خاصة إن كانت شخصية مشهورة مثل شيرين عبد الوهاب.

ومن أبرز صفات سيدات برج الميزان أيضا هي التضحية، والتفكير بالعاطفة وليس المنطق، ولهذا السبب تقع في بعض المشكلات العاطفية، لأنها تريد الاستمرارية مع شريك الحياة أيا كانت المشكلة.

تنجذب شخصية الميزان أيضا إلى المظاهر، أي أن الرجل يكون ذو مظهر جذاب، يرتدي الماركات، ويضع الروائح العطرية الثمينة ولا تهتم بالجوهر أو الشخصية نفسها.

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