اتحاد السلاح يجري تغييرا في قائمة الفريق المشارك بكأس العالم للسيدات ببولندا

أجرى الاتحاد المصري للسلاح تغييرا في قائمة أسماء اللاعبات المشاركات ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة سيدات، والتي تستضيفها مدينة كاتوفيتشي ببولندا في الفترة من 27 حتى 29 مايو.

وتضم قائمة المنتخب المصري الجديدة كل من: لمى حزين وناردين إيهاب ومنة الله هاني وآية شريف.

وتنطلق منافسات الفردي يوم الجمعة الموافق 27 مايو من أدوار المجموعات، ثم تبدأ الأدوار الرئيسية من دور ال 64 حتى دور النهائي في اليوم التالي، وفي اليوم الأخير تنطلق منافسات الفرق.

ويشارك في منافسات الفردي 194 لاعبة، بينما يشارك في منافسات الفرق 19 فريق.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبة المغربية كاميليا الكرد، بينما يشارك المنتخب الكاميروني بلاعبتين وهما ماركلو أموجو وساره فلورينس.

وتعد هذه البطولة الأخيرة لفريق سيدات سلاح سيف المبارزة سيدات قبل بطولة افريقيا والتي تستضيفها مدينة كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 15 حتى 19 يونيو.