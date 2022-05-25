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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لسه بتحبه.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة بأزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمطرب حسام حبيب، مؤكدة أن هذه الازمة شغلت الرأي العام المصري كثيرا خلال الفترة الأخيرة. 

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأربعاء، إن مشكلة الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب: “شيرين طيبة ومنفعلة وعندها مشكلة كبيرة وهي أنها تحب حسام حبيب”.

وأضافت: “أن شيرين عبد الوهاب في حالة حب وإنكار وخايفة لتقوم نفسها متبقاش موجودة”، موجهة حديثها للفنان شيرين عبد الوهاب، قائلة :"في أوقات الواحد لازم ياخد قرار حتى لو القرار ده هيقطع نفسه، وخلي بالك إنتي عندك ولاد، وهما بيعيشوا معاكي كل شيء، ومحتاجة تركزي في هذا الأمر". 
 

مفيدة شيحة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب اخبار التوك شو الرأي العام

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