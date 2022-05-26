العراق يجني أكثر من 10 مليارات دولار عن صادراته النفطية بأبريل الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، وذلك بحسب بيان للوزارة تسلمت CNBC عربية نسخة منه أورد الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام نحو 101 مليون برميل، لتتجاوز الإيرادات 10 مليارات دولار.

وأشار البيان الذب نشرته وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98.1 مليون برميل.

وتم تحقيق إيرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها 71.8 مليون دولار.

موانئ العراق

وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.