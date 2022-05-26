عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العراق يجني أكثر من 10 مليارات دولار عن صادراته النفطية بأبريل الماضي

العراق يجني أكثر
العراق يجني أكثر من 10 مليارات دولار عن صادراته النفطية

أعلنت وزارة النفط العراقية  عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، وذلك بحسب بيان للوزارة تسلمت CNBC عربية نسخة منه أورد الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام نحو 101 مليون برميل، لتتجاوز الإيرادات 10 مليارات دولار.

وأشار البيان الذب نشرته وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”،  أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت 98.1  مليون برميل.

بمشاركة 27 دولة.. الداخلية تختتم فعاليات ورشة عمل الإنتربول

أسعار العملات العربية في ختام اليوم

وتم تحقيق إيرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها 71.8 مليون دولار.

موانئ العراق 

وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

العراق أسعار العملات العملات العربية الانتربول وزارة النفط العراقية العملات العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

0.5 % .. ارتفاع أسعار النفط بختام جلسة الأربعاء

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

الأرصاد: درجات الحرارة اليوم أكبر من معدلاتها الطبيعية.. فيديو

حبس خروف 3 سنوات لنطحه سيدة حتى الموت بجنوب السودان

وزارة التجارة السعودية تستدعي 414 مركبة مرسيدس لوجود خلل فنى

رئيس أوكرانيا: نرفض تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا

الإمارات تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا في نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ