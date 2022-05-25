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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمشاركة 27 دولة.. الداخلية تختتم فعاليات ورشة عمل الإنتربول

انتهاء ورشة عمل الانتربول
انتهاء ورشة عمل الانتربول

اختتمت فعاليات ورشة العمل التى تم عقدها بأكاديمية الشرطة بمشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان "التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" خلال الفترة من 23- 25/5/2022 بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ27 دولة.

فضلاً عن مصر وهى: "ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال –  جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية".

وبمشاركة خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الإتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").         

انتهت أعمال وفعاليات ورشة العمل إلى عدة توصيات أبرزها "تشجيع استمرار التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب- استمرار جهود مكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية - تعزيز التعاون والتنسيق لتبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الإرهاب".
       
وشهدت فعاليات ورشة العمل إشادة أعضاء وفود الدول والمنظمات المشاركة بالجهود التنظيمية والأبعاد الموضوعية للفعالية .. كما طالبوا بالاستمرار فى تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعماً لجهود التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

وذلك  انطلاقا من الدور المصرى المحورى فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية ، وفى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.

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التعاون الدولي اكاديمية الشرطة شبكة المعلومات الدولية الشرق الأوسط وإفريقيا منظمات دولية تجمع دول الساحل مملكة العربية السعودية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية فعاليات ورشة العمل

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