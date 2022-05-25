فرج عامر: فيديوهات مباراة مصر والسنغال تعطي صورة عن أفعال الجمهور السيئة بحقنا

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر: "كل الفيديوهات التي تم نشرها بخصوص مباراة #مصر_والسنغال ليست حاسمة ١٠٠٪؜ ولكن تعطي صورة عن كل الأفعال السيئة التي فعلها معنا جمهور #السنغال وكانت النية مبيتة، لكن يوجد ڤيديو لم ينشر وأعتقد إن مكانة الطبيعي تقديمه للمحكمة الرياضية".

يذكر أن دعم فرج عامر رئيس نادى سموحة الأسبق، النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتمني للنادي #الأهلي التوفيق والانتصار والسلام بقيادتك ياراجل يامحترم، وترجع مجبور الخاطر ومحققًين لمصر الفوز بالبطولة بإذن الله #الخطيب #خطوه_عالمجد_يااهلي”.