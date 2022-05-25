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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

#فين_ مستشفى_ جامعة بورسعيد هشتاج يتصدر محركات البحث أطلقه خريجو الطب

مستشفى جامعة بورسعيد
مستشفى جامعة بورسعيد

تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى هشتاج أطلقه عدد من خريجى كلية الطب بجامعة بورسعيد بسبب عدم تعيينهم عقب التخرج بمستشفى الجامعة كنواب او أطباء مقيمين وإلزامهم بآداء التكليف بمستشفيات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة .

هذا وأطلق الهشتاج من أكونت على تويتر حمل اسم إحنا طلاب طب بورسعيد مطالب كل خريجى الكلية و الطلاب بنشر الهشتاج على كافة الصفحات ظنا منهم انه سيقوم بحل المشكلة المتعلقة بعدم تكليفهم بالعمل داخل مستشفى الجامعة التى انتهت منشآتها وجارى تجهيزها بما يتلاءم مع أحدث النظم الطبية و العلمية فى العالم.

وعلق ناقلو الهشتاج على تغريداتهم بعبارات " هو فيه طب من غير مستشفى " " أين رجال الأعمال ومحبى بورسعيد من دعم مستشفى الجامعة " بقالنا 9 سنين كل 6 شهور يقولوا خلاص هنفتح المستشفى " وغيرها من التغريدات المطالبة بدعم ونشر الهشتاج.

وحصلت صدى البلد على صور من المكاتبات التى سطرها الخريجين بعرض شكواهم على الجهات المختصة جاءت إحداها موجهة الى رئيس جامعة بورسعيد للاستفسار عن عدم تحقيق مطالبهم برغم موافقة التنظيم و الادارة على تمويل مايزيد على 500 فرصة عمل بالجامعة لوظيفة طبيب مقيم ورد إدارة الموارد البشرية بالجامعة وكذا طلب الطلاب لقاء ومع رئيس الجامعة وفق جدول مواعيده .

وعلى الجانب الآخر أجرت صدى البلد اتصال هاتفى بالدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد الذى أكد ان السوشيال ميديا و التغريدات على فيس بوك وتويتر ليست السبيل الى حل المشكلات نهائيا .

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد انه كلف عميد كلية طب بورسعيد بالتحاور مع الخريجين واطلاعهم على كافة الخطوات التى قامت الجامعة بأتخاذها ومايتم اتخاذه من إجراءات لسرعة تجهيز المستشفى على أعلى النظم الطبية العالمية وفق توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء و المجلس الاعلى للجامعات برئاسة الاستاذ الدكتور وزير التعليم و البحث العلمى .

ولفت رئيس جامعة بورسعيد وفق ما وصل اليه عن نتائج الاجتماع الذى جمع عميد كلية طب بورسعيد بالخريجين الى ان هناك ما يدفع بتوجيه وتصعيد الأزمة مستغل رغبة الخريجين فى سرعة الالتحاق بالعمل داخل مستشفى الجامعة .

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وأوضح رئيس جامعة بورسعيد ان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى جامعة بورسعيد، تفقدا منذ خلال شهر فبراير من العام المنقضى 2022 أخر ما وصلت اليه الأعمال داخل المستشفى .

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد ان الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي أثنى خلال الزيارة على الأعمال الإنشائية  والتجهيزات الجارية بالمستشفى وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات ومستلزمات التشغيل والصيدلية والمخازن، بالإضافة إلى استكمال الجهاز الإداري والفني والكوادر البشرية من الأطباء، تمهيدًا لافتتاح المستشفى خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس جامعة بورسعيد الى ان مستشفى الجامعة ليست بالمستشفى العادى ولكنها اسست لتخدم كافة أهالي منطقة إقليم قناة السويس، والمنطقة الجديدة بشرق بورسعيد، لافتا الى إن المستشفى مقام على مساحة ٣٦ ألف متر بإجمالي تكلفة ١,٨ مليار جنيه، وتقدم خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات .

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واوضح رئيس جامعة بورسعيد الى ان الاعمال الانشائية بالمستشفى في عام ٢٠١٦، وتضم المستشفى ٥٤٠ سريرًا وتضم ١٦ غرفة عمليات و١٦ حضانة   و٣٢ غرفة عناية مركزة و٢٤ غرفة عناية مركزة خاصة بالقلب  بالإضافة إلى غرف المناظير والمعامل والأشعة و٥٢ ماكينة غسيل كلوي  و١٢ سرير  للطوارئ واربع اسرة عناية مركزة خاصة بحالات الطوارئ، فضلًا عن ١٥ قاعة محاضرات، لافتًا إلى أن جار الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

و شدد رئيس جامعة بورسعيد أن المجلس الاعلى للجامعة هو اول المتمنين انتهاء تجهيز المستشفى وافتتاحها لخدمة أهالى بورسعيد ومحافظات القناة تنفيذا لتوجيها القيادة السياسية والتى تحرص على أهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كونها من أساسيات "حياة كريمة"، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية من تقديم وتوافر الخدمات الصحية ذات جودة عالية ومميزة لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز أو تفرقة.

 

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