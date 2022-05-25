رمضان عبد المعز: لسان الصدق من صفات المؤمنين

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن لسان الصدق هو الثناء الحسن قال تعالى وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ".



وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن لسان الصدق هو صفة من صفات المؤمنين الذى دخل الإيمان قلوبهم واستقر بها واصبحوا في معية الله عز وجل.



وتلا "عبد المعز"، قوله تعالى :" وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ"، و:"وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا"،و:"فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ".