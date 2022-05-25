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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: التضخم مرتفع للغاية وتوجد مخاطر اقتصادية كبيرة

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا والتضخم مرتفع للغاية.

وأضاف المجلس، في الاجتماع، "حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين يشكلان مخاطر مرتفعة".

وكان أعلنت دول مجموعة السبع عن تشديد سياساتها النقدية بعد وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وقال وزراء مالية المجموعة في بيان عقب اجتماع إن معدلات نمو التضخم في معظم دول مجموعة السبع وصلت إلى مستويات لم يتم ملاحظتها منذ عقود، وستواصل دول مجموعة السبع تشديد السياسة النقدية.

وجاء في البيان: "في معظم دول مجموعة السبع، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود نتيجة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار المستهلكين وأسعار الطاقة والغذاء".

وتراقب البنوك المركزية للمجموعة، عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم وستواصل معايرة وتيرة التشديد النقدي وفقا لذلك.

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