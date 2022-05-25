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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنه ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه عمر البارودى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال ورامى مروان رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض على هشام شرارة مدير الإدارة قرر تكليف هيثم خلف بتفتيش حقائب الراكب وتكليف حفنى درويش وعمر البارودى تحت إشراف راضى مجدى بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 44 عبوة من مستلزمات طب وجراحه الفم والأسنان مخبأة على جسم الراكب .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 6 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات

وقام بالمساعدة فى أعمال الضبط والجرد والعد والتحريز لجنة من عادل قرني ومحمود عبدالباسط وشنوده عبداللطيف وكريم فتحي ومصطفي عبدالرسول .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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