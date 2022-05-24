عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرامات بـ398 مليون جنيه.. الجمارك: إحباط 1000 عملية تهريب خلال أبريل الماضى

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب الدكتور محمد معيط، رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

اقتصاد الإمارات|وزارة المالية وأوبك للتنمية الدولية يبحثان التعاون

المالية: ندرس دخول القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية


من جانبه قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى.

ولفت إلى أنه تم إحباط 1055 عملية تهريب، خلال أبريل الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 189 مليونًا و713 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 398 مليونًا و711 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 427 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و340 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين و750 ألف جنيه، ومحضر لتهريب الخمور بقيمة بلغت 100 ألف جنيه، و28 محضرًا للسجائر بقيمة 6 ملايين و94 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 15 مليونًا و258 ألف جنيه، و101 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بـ 23 مليونًا و656 ألف جنيه، و19 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليونًا و130 ألف جنيه.

كما أوضح التقرير أنه تم تحرير 5 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 300 ألف جنيه، و10 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و449 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 20 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 130 ألف جنيه، و26 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 2 مليون و306 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 32 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 7 ملايين و931 ألف جنيه، و18 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 240 مليونًا و290 ألف جنيه، و3 محاضر تتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وسجائر بقيمة مستحقة 28 مليونًا و300 ألف جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 497 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب ألعاب نارية بقيمة بلغت 337 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب سلاح وذخيرة بقيمة بلغت 130 ألف جنيه، و4 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل بقيمة بلغت 230 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 95 محضرًا تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و4 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 414 ألف جنيه، و6 محاضر تتعلق بتهريب آثار لا تقدر بثمن.

المالية الخزانة العامة للدولة رجال الجمارك الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

ترشيحاتنا

شوبير: مصابو الأهلي في تحسن ويتعافون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة الأمراض والأوبئة

ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ