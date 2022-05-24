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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|وزارة المالية وأوبك للتنمية الدولية يبحثان التعاون

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

بحث محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، و الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية والوفد المرافق له سبل تعزيز وتنمية أطر التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والصندوق.

 

حضر اللقاء من جانب وزارة المالية علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب الدين العام بالوزارة وعبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعن جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، طارق شرلاله مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومارتين ميلز هاجن مدير خدمات التمويل.

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وأكد محمد بن هادي الحسيني - خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية بدبي - وفقا لما اعلنته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حرص دولة الإمارات على المساهمة الفعالة في دعم كافة الخطط والتوجهات الاستراتيجية التي يضعها الصندوق.

وقال : "تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية، ومنها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية وتوفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة." وناقش الاجتماع عدداً من المستجدات والتطورات ذات الصلة منها موضوع إصدار دولة الإمارات للسندات السيادية وأوجه الاستثمار ضمن الإطار الاستراتيجي للصندوق، بما يضمن تنويع مصادر التمويل لتشمل قروض سوق رأس المال. بالإضافة إلى التباحث بشأن سبل توفير التدريب والدعم اللازم لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع.

واستعرض مدير عام الصندوق خلال الاجتماع آخر خطط ومشاريع صندوق الأوبك للتنمية الدولية /أوفيد/، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل خلال فترة خطة العمل 2021 - 2023 دعم البلدان الشريكة بناءً على توجهاته الاستراتيجية، مع التركيز على النقل والزراعة والطاقة، تمويل التجارة، وكذلك إقراض القطاع الخاص بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" هو منظمة تنموية دولية يديرها وزراء المالية في الدول الأعضاء، أنشأت في يناير1976، بهدف تقديم العون للدول النامية.

 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال وزارة المالية صندوق الأوبك للتنمية الدولية Finance Real Estate

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