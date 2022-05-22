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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| موانئ دبي العالمية تستعرض إمكانات مرافقها للبتروكيماويات في مؤتمر جيبكا

موانئ دبي
موانئ دبي

عرضت مجموعة موانئ دبي العالمية - الإمارات خلال مشاركتها في الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر "جيبكا" لسلاسل الإمداد، الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري بدبي حلولها المتكاملة لسلسلة توريد البتروكيماويات، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية التي تعزز قطاع البتروكيماويات الذي يشهد نموًا متسارعًا في الإمارات ودول مجلس التعاون.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية "وا" فإن قيمة مجمع البتروكيماويات في موانئ دبي العالمية تبلغ  بنحو 21.4 مليار درهم، ما نسبته تقدر ب 60%من إجمالي قيمة تجارة دبي في هذا القطاع. وتدعم المنطقة الحرة في جبل علي /جافزا/ وحدها 4,100 عميل، حيث تضم 565 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات. كما يعد ميناء جبل علي مركزًا رئيسًا لكبرى شركات البتروكيماويات العالمية، ويخدم المتطلبات المتزايدة لأسواق شبه القارة الهندية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

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وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية الإمارات وجافزا إن قطاع البتروكيماويات يعد أحد الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ’مشروع 300 مليار‘، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 " .

وأضاف أن هذا القطاع يعتبر محركًا مهمًا للاقتصاد العالمي حيث إن 95% من السلع المصنّعة تعتمد على البتروكيماويات. وعلى الرغم من الأزمة التي شهدها العالم خلال عام 2020 وتأخر الانتعاش الاقتصادي، إلا أن القطاع مهيأ لنمو كبير خلال العقود المقبلة. ويشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات والذي يركز على التصدير، تطورات كبرى ستدعمها القدرة الإنتاجية الجديدة من مادة البولي بروبيلين بفضل زيادة الإنتاج في 2022.

ولفت إلى أن فعاليات مثل مؤتمر "’جيبكا‘ تتيح الفرصة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية، ما يعزز النمو في جافزا وميناء جبل علي كمركز إقليمي مفضل لقطاع البتروكيماويات في المنطقة".

وبفضل إمكانات المناولة الفائقة، يدعم ميناء جبل علي أكثر من 65 % من صادرات صناعات البوليمر في دول مجلس التعاون الخليجي و33%من صادراتها من البتروكيماويات، ويضم الميناء 11 رصيفًا ومحطة تمتد على مساحة مليوني متر مربع لمناولة المواد الكيماوية السائبة، ومساحة تخزين أكثر من مليون متر مكعب من المواد السائلة.

كما تشمل الحلول المتكاملة التي توفرها موانئ دبي العالمية الإمارات محطات الصهاريج والمستودعات، ومرافق التخزين المخصصة لزيوت التشحيم المعبأة، والوقود والمواد الكيميائية الصناعية، إضافة إلى صهاريج التخزين المبنية وفق معايير المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييـس /آيزو/، فضلاً عن المستودعات المخصصة للمواد الخطرة.

ويمتد مجمع البتروكيماويات في "جافزا" على مساحة تبلغ 3.9 مليون متر مربع، ويدعم العديد من كبرى شركات البتروكيماويات العالمية بما في ذلك "داو"، و"باسف"، و"توتال"، و"جلف بتروكيم".

كما توفر "جافزا" حلولاً متكاملة لمختلف جوانب صناعة البتروكيماويات بما يشمل استقبال الواردات السائبة والمواد المعبأة في حاويات، وتوفير سعة تخزين تصل إلى 235 ألف متر مكعب، وأسهمت الإمكانات المتطورة لجافزا في أن تكون مركزًا لعدد من أكبر موزعي المواد الكيميائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسهم الخدمات اللوجستية المتكاملة، إضافة إلى أكبر شبكة اتصال في تجارة البتروكيماويات، والمدعومة بقدرات مركز الأعمال اللوجستية في جبل علي، في أن تكون جافزا خيارًا رائدًا بالنسبة لصناعة البتروكيماويات، ويعزز الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الحرة، والشبكة الواسعة التي تربطها بخطوط الشحن العالمية نجاح القطاع في دولة الإمارات والمنطقة.

اقتصاد الامارات موائ دبي اخبار الخليج مال واعمال البتروكيماويات Finance Real Estate

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