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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| الغرفة الدولية تبحث أوجه التعاون المشترك مع السعودية وسوريا

اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات

بحث حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الامارات، مع المستشار سيف بن عبد الله التركي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – السعودية والوفد المرافق له- المشارك في المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نظمته غرفة التجارة الدولية الامارات بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس بدبي مؤخرا- علاقات التعاون بين الغرفتين ، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن ان يلعبه في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري ورفعه الى مستويات عالمية أعلى.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد تم التباحث -بحضور حسن الهاشمي امين عام الغرفة الدولية الامارات - في إمكانية عقد مؤتمرات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الغرفتين لاسيما في مجال التحكيم الدولي والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار .

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وأكد بن سالم ، أن الغرفة الدولية – الامارات ، استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية حل كافة التحديات ذات الصبغة التجارية الدولية بالوساطة أو عن طريق  التحكيم الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، و التأثير في السياسات المتعلقة بالأعمال، وأيضاً تطوير قواعد وأدلة ممارسة التجارة الدولية، وكذلك إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع اللجان التخصصية المؤلفة من خبراء في مختلف مجالات الأعمال .

من جهة أخرى ، أكد حميد بن سالم على استعداد الغرفة الدولية – الامارات لتقديم كافة خبراتها وتجاربها من خلال اللجان التابعة لها لاسيما المصارف والتمويل لغرفة التجارة الدولية السورية ، جاء ذلك خلال اجتماعه مع حسين خضور عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السورية ، وتم الاتفاق حول إمكانية عقد مؤتمرات وورش عمل حضوريا او افتراضيا بين الجانبين بهدف القاء الضوء على تجربة القطاع المصرفي والمالي الاماراتي محليا وإقليميا وعالميا.

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