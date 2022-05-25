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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعرض على أشرف بن شرقي 1.2 مليون دولار لتجديد عقده

صدى البلد

أعلن الكابتن احمد حسن ، ان  الزمالك قدم عرض أخير لأشرف بن شرقي  ، لاعب الفريق بقيمة مليون و200 ألف دولار لتجديد عقده . 

 

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ خاص.. الزمالك يقدم عرض أخير لأشرف بن شرقي بقيمة مليون و200 ألف دولار لتجديد عقده ".

 

ويذكر ان علق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك على ما تردد مؤخرا حول توقيعه للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر.


ونشر بن شرقي تعليقا عبر صفحته الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "كل شخص يتحدث لكن لا أحد يعلم الحقيقة".


وتابع "لكن قريبا سوف تعلمون الحقيقة، شكرا على تفهمكم".


وكانت الأيام الماضية شهدت تقارير صحفية حول حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي، بعدما استقرت إدارة الزمالك على عدم التجديد للاعب.


 

الأهلى الزمالك أحمد حسن أشرف بن شرقي انستجرام فيسبوك

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