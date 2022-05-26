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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

29 مايو.. جامعة عين شمس تنظم ندوة بعنوان ثقافة الاختلاف وفن الحوار

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة،  ورئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضيوف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، نيابة الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و الأستاذ عبد اللطيف المناوب رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

أوضحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن موضوع الندوة يتعلق بمواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب،  باختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم هى خير ضمان لتحقيق السلام والأمن ، فالحوار بين الثقافات الذى يشمل أيضا الحوار بين الأديان بهدف تشجيع التعددية الثقافية وتحفيز المبادرات الهادفة لإحباط أشكال التطرف والتعصب، فاحترام التنوع هو حق من حقوق الإنسان،  والحوار الثقافى والتنوع يسهمان فى تنمية الإنسان وإرساء السلام الحقيقى والمستدام.

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يمثل الشباب ركيزة أساسية فى تطوير وبناء المجتمع ، وتعزيز قيم التسامح ، هذه القيم تمثل صمام الأمان لكافة جهود التطوير والتنمية . وقد أولت جامعة عين شمس اهتماما خاصا لطلابها والعمل معهم من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة ليكونوا عوامل التغيير الايجابى فى مجتمعاتهم.  

تقام الندوة يوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٢ ظ بمدرج الأستاذ الدكتور المحلاوى بكلية الطب  ، تنسيق د. جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنسيق طلابى أسرة من أجل مصر المركزية.

جدير بالذكر أن وحدة الجودة بكلية حقوق جامعة عين شمس عقدت ورشة عمل بعنوان  التأهل للاعتماد البرامجي  من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وحضر الورشة عدد كبير  من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ، حيث افتتحها الدكتور محمد صافي عميد الكلية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، و روؤساء الأقسام. كما حضرت وحاضرت الدكتورة  صفاء شحاته وكيل كلية التربية لشئون التعليم  الطلاب والمستشار لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد محاضرة عن المعايير القومية للأعتماد، وما هى الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد، ثم تناقشت سيادتها مع السادة أعضاء هيئة التدريس حول بعض النقاط الجوهرية اللازمة للاعتماد.

واختتمت الورشة بكلمة الدكتور الدسوقي عبد الناصر مدير الوحدة عن دور الجودة وأهميتها وأنها تعني التميز والاتقان، حيث انها أساس النجاح والاستقرار، فهي ليست مجرد محطة وصول وإنما هي عمل مستمر ودائم، ويجب على كل إنسان أن يسعى لتحقيقها، كما أوضح سيادته  أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وأن العزيمة والإرادة هي أهم متطلبات الحصول على الجودة والتميز.

جامعة عين شمس الموسم الثقافي الدكتور محمود المتيني الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية Jobs Education

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