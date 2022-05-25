السيد القصير: الدولة دعمت الزراعة بمشروعات قومية خلال الـ7 سنوات الماضية

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بدأ منذ 2017، مؤكدا أن "الدولة نفذت إجراءات استباقية في تدعيم قطاع الزراعة خلال الـ7 سنوات الماضية".

وأضاف “القصير”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "الدولة نفذت مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتم الاتجاه نحو استصلاح الصحراء كي تكون صالحة".

وتابع وزير الزراعة "تم تنفيذ مشروعات كثيرة في التوسع الأفقي في أراضٍ صحراوية، ومنها مستقبل مصر، ومشروع توشكى، وتنمية شمال ووسط سيناء".

وأكد أن "مشروع الدلتا الجديدة يعد قفزة استراتيجية على مساحة 2.2 مليون فدان، وسيتم زراعة مليون و50 ألف فدان بما يمثل 30% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة".

واختتم "موقع مشروع مستقبل مصر استراتيجي، وقريب من كافة الموانئ، وقريب من الدلتا وحوله شبكة طرق تسهل من الوصول إليه".