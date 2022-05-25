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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زيادة السكان

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تواجه خطرا حقيقيا بسبب الزيادة السكانية، لذلك الدولة تسابق الزمن بمشروعات تحلية البحر ، وأن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وتتجه إلى ندرة المياه.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء،  مصر ستكون من بين أكثر 8 دول في العالم يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 و2050، موضحا أن معدل الزيادة السكانية طبقا للمتوقع سيكون أكثر من الزيادة في الولايات المتحدة.

وتابع أحمد موسى، أنه متوقع زيادة 70 مليون نسمة في مصر حتى 2050، لافتا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر كان أكثر من 2000 متر مكعب عام 1959 سنويًا، بينما وصل حاليا إلى أقل من 600 متر مكعب.

وأكمل أحمد موسى، : «البلد رايحة على فين الشعب هيتحرك إزاي مع الزيادة السكانية ديه.. إنت عايز مشروعات قد المشروعات الحالية 10 مرات.. أعداد السكان دول هيروحوا فين في ظل الأزمة ديه مش هيكون فيه لا أخضر ولا يابس».

 

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