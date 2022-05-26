أسامة الأزهري: احتفال زنجبار بتنزانيا شهد حضور 150عالما من 8 دول أفريقية

كشف الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، تفاصيل تمثيله مصر لاحتفال الرسمي في زنجبار بمئوية الإمام الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط.



وقال أسامة الأزهري، "الأزهرى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، إن هذه الاحتفالية تمت بحضور رئيس زنجبار، ونوابه، ومفتي زنجبار، وقاضي قضاتها، ومفتي جزر القمر، وقاضي قضاتها، ومنصب السادة آل الحبشي الحبيب على بن عبدالقادر الحبشي.



وأضاف الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الاحتفالية استمرت من 13 مايو الجارى، وحتى 18 من شهر ذاته، بزنجبار بدولة تنزانيا، لافتا إلى أن الاحتفال شهد حضور 150عالم من 8 دول أفريقية".





وأكد "مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية"، أن تمثيل الجانب المصرى يؤكد على عمق العلاقة بين الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أنها فرصة للتقارب والتواصل.



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