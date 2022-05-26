عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهري: احتفال زنجبار بتنزانيا شهد حضور 150عالما من 8 دول أفريقية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

كشف الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، تفاصيل تمثيله مصر لاحتفال الرسمي في زنجبار بمئوية الإمام الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط. 


وقال أسامة الأزهري، "الأزهرى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، إن هذه الاحتفالية تمت بحضور رئيس زنجبار، ونوابه، ومفتي زنجبار، وقاضي قضاتها، ومفتي جزر القمر، وقاضي قضاتها، ومنصب السادة آل الحبشي الحبيب على بن عبدالقادر الحبشي.


وأضاف الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الاحتفالية استمرت من 13 مايو الجارى، وحتى 18 من شهر ذاته، بزنجبار بدولة تنزانيا، لافتا إلى أن الاحتفال شهد حضور 150عالم من 8 دول أفريقية".



وأكد "مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية"، أن تمثيل الجانب المصرى يؤكد على عمق العلاقة بين الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أنها فرصة للتقارب والتواصل.


 https://fb.watch/demhXmKO7n/

أسامة الأزهري رئيس الجمهورية اخبار التوك شو الإمام الحبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسامة الأزهري: جماعة الإخوان سطحت فكر الناس ولا تعترف بالأئمة الأربعة

ترشيحاتنا

بيراميدز وفيوتشر الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 26-5-2022

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M13 بتصميم رائع وألوان جذابة

خطة البرلمان تناقش موازنة الوزارات بحضور وزيرى المالية والتعليم العالى.. الأسبوع المقبل

الأواني الفخارية.. صديقة البيئة ووعاء مثالي لحفظ ماء الشرب

كأول سيدان من العلامة.. بيستون B70 تصل السوق السعودى

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ