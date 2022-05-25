التيمومي: اهتمام الخطيب بـ بن شرقي ذكاء.. والأهلي فريق كبير.. فيديو

تحدث محمد التيمومي نجم المغرب السابق، عن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في الثلاثين من مايو الجاري.

وقال التيمومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "مواجهة الأهلي والوداد ستكون قوية وأتمنى الا تخرج عن الإطار الرياضي".

وأضاف: "فريق الوداد على مستوى الدوري يسير نحو تحقيق اللقب، ولديه تركيبة محترمة من اللاعبين، ولكن مباراة الأهلي تحتاج إلى التركيز الجيد والأهلي فريق كبير على المستوى الإفريقي وقوي".

وأردف: "أشرف بن شرقي لاعب جيد وعلى مستوى المقومات، لاعب محترم، وكان يحتاج إلى وقت لكي يتأقلم مع الزمالك لكي يفجر إمكانياته".

وأتم: "محمود الخطيب أسطورة على مستوى عالي، واهتمامه بـ بن شرقي ذكاء منه وقد تكون نتيجة إيجابية إذا انضم بن شرقي للأهلي".

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