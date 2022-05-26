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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سيدة وإصابة ٣ آخرين فى حادث ببورسعيد

صدى البلد

لقت سيدة مصرعها بمحافظة بورسعيد فى حادث مأسوى بشارع طرح البحر أمام أحد الفنادق وأصيب ٣ آخرين بينهم نجلة المجنى عليها و قاىدى الدراجة البخارية 

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وأكد شهود العيان أنهم شاهدوا دراجة بخارية مسرعة قامت بصدم السيدة أثناء عبورها الشارع لتطرحها أرضا على الجانب المقابل اسفل عجلات سيارة كانت مقدمة فى الاتجاه لم تتمالك السيطرة على عجلة القيادة فصدمتها هى الأخرى. 

كانت مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد استقبلت ٤ مصابين توفت إحداهم فور وصولها المستشفي وبينهم قائد الدراجة البخارية. 

هذا وتبين أن المصابين هم محمد فتحي سعد ١٨ سنه كدمات بالوجه وباسل محمد رفعت ١٧ سنه كدمات بالوجه ومرفت عزت عوض الله ٤١سنه التى توفيت داخل المستشفى أثناء عمل الاسعافات  ونجلتها موده محمد احمد السعيد ٧سنوات كدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم التحفظ على قائد الدراجة البخارية داخل المستشفي ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة بورسعيد التى أخطرت لتباشر التحقيق فى الواقعة

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