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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى: لم نتفاوض مع رمضان صبحي للانتقال إلى الزمالك.. فيديو

رمضان صبحى
رمضان صبحى

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أنه لا صحة للمزاعم التى تترد بشأن تعاقد الفارس الأبيض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة تليفزيونية أنه لا صحة لما يتردد بشأن تعاقد النادي مع رمضان صبحي قائلاً: لا يوجد مفاوضات مع اللاعب حاليا.
 

 

وأشار إلى أن نادي الزمالك خاطب نادي التعاون السعودي للحصول على باقي مستحقات انتقال مصطفى فتحي للفريق السعودي والبالغة 400 ألف دولار نظير إنتقاله من القلعة البيضاء إلى الدورى السعودي.

 

شدد أمير مرتضى منصور على أن نادى الزمالك أرسل خطابا للاتحاد السعودي للحصول على مستحقاتنا، والذي أبلغ فريق التعاون بدفع تلك المستحقات أو الإيقاف".

 

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم التعاون السعودي بتسديد المستحقات، خلال أيام حتى لا يتعرض للإيقاف.

 

كان اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن عن قائمة مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

 

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة ١٥ من الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

 

يذكر أن أحمد حسن أعلن عن وجود جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسئول زملكاوي كبير و رمضان صبحي لاعب بيراميدز وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الزمالك . 

 

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ خاص.. جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسئول زملكاوي كبير ورمضان صبحي وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الفريق ” . 

 

وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الجدول برصيد ٤١ نقطة.

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